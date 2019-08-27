12歲女「報大數」玩網戀　內地男友認兩度性交囚10個月

在網上報稱22歲的12歲女童，去年經網上遊戲認識一名28歲內地男子，發展成中港網上情緣。該內地男去年底來港時，兩人於酒店會面，期間兩度性交，女童母親揭發後報警。內地男早前承認兩項與年齡在13歲以下女童非法性交罪，今日被判監10個月。



法官引述女童X的創傷報告指，她不覺得自己是受害人，反而認為自己背叛了男友，連累他入獄，更擔心會失去這段情，因而情緒低落。心理專家建議X接受輔導，疏導情緒，亦要讓她明白自己是受害一方。



心理專家亦認為，被告是一個服從權威兼順從社會規範的人，他有向心理專家表示自己是處男，之前兩次戀愛失敗，年近三十，一心想找個女孩結婚。他從沒有質疑X的年齡，雖曾糾結是否應找成熟點的女子結婚，更因此問父母意見，但一見到X便被其性格吸引，並願意等她成年才結婚，而即使後來知道她真實年齡也沒怪責，並願意留港承擔法律責任。



法官表示，被告沒有強迫X性交，而且最終留港沒逃避法律責任，相信他非一心剝削未成年少女，法庭接納他是真誠後悔，判他監禁10個月。