政Whats噏：動議傾港鐵閂站被拒　新同盟慢吞吞隔日先出聲明

唔經唔覺《逃犯條例》修訂風波已持續兩個幾月，理應為廣大市民服務嘅港鐵，就因為上周六(24日)多個觀塘線地鐵站落閘而被人鬧爆。西貢區議會交通運輸委員會尋日(26日)召開特別會議，議員方國珊同政黨新民主同盟嘅成員就提出臨時動議，傾港鐵問題，雖然結果都係被拒，但新同盟就今日(27日)先出聲明講番件事，足足比方國珊慢咗一日。



新同盟立法會兼西貢區議員范國威(Gary)解釋，尋日因為尚德邨發生毆鬥，該黨全部精力都就此幫忙，例如陪事主去醫院及警局等，所以要搞到今日先有時間出聲明。不過Gary話方國珊只係要求港鐵提供資料，而新同盟就明確反對港鐵落閘，所以佢哋嘅動議比較堅實。



睇番資料，新同盟一共有6個西貢區議員，包括Gary、林少忠、呂文光、梁里、黎銘澤、鍾錦麟，全部都係交通運輸委員會委員，而尋日嘅動議係由鍾提出，Gary話委員會原定下次開會日期係下月19日，但如果到時先傾實在太遲，擔心港鐵會喺短期內再關站，一方面打壓遊行，另一方面影響居民，所以尋日就提臨時動議，雖然被拒，但嚟緊會下月4日區議員大會上會再提出，希望到時可以傾啦。