修例風波：網傳示威者武器升級　防身戒指變暗器圖傷警員

反修訂《逃犯條例》引發連串示威及暴力事件，大部分示威者以全副武裝上陣，其中使用的武力亦不斷升級，除設置路障及用鐳射光線照射警員外，更接連投擲磚頭、硬物及汽油彈。近日網上流傳多張圖片，指有暴力示威者懷疑自製新武器，在雨傘及鐵棍前端綁上鋼刀，更會配戴原用作防狼或自衞用途的「防身戒指」或僅手指頭大小的小刀，或會於民陣本月31日舉行的大遊行期間，襲擊在場處理示威及衝突的警員。



不少網民得悉有關資訊後，擔心警員執勤時，或被有關武器傷及後腦或脊骨等重要部位，導致永久傷殘，批評示威者行徑「越嚟越無法無天、肆無忌憚」，促請警方嚴正執法，並呼籲市民外出時要加倍注意安全。



《東網》記者以「防身暗器」、「隱形刀」、「防狼戒指」及「迷你小刀」等關鍵詞在網上搜尋，發現淘寶網及京東商城等內地購物網站，均有大量同類型產品出售，更有防身戒指能「暗藏殺機」，用家只需要按下按鈕便會彈出鋒利小刀，惟有關產品的價格差異頗大，從數元至數百元人民幣不等，視乎製造的材料及大小而定。

