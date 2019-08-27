林鄭月娥民望再創新低　學者形容低處未算低

社會衝突不息，政府民望再創新低。最新民意調查顯示，特首林鄭月娥民望進一步下跌，評分由月初27.9分跌至24.6分，而市民對政府滿意率淨值為-63%，民生及政治狀況滿意率淨值更創1992年有紀錄以來的新低。



香港民意研究所本月15日至20日期間，訪問1023名18歲或以上的香港居民，調查發現林鄭月娥評分再創歷屆特首新低，較月初下跌3.3分至24.6分，反對率高達76%，較上次調查上升5個百分點，支持率淨值為-59%。



另外，受訪者對特區政府表現不滿率高達77%，較上月調查上升7個百分點，滿意率則下跌4個百分點至14%，滿意率淨值為-63個百分點，較上月調查下跌11個百分點，並創下自1997年有紀錄以來新低。



受訪者對現時經濟、民生及政治狀況滿意率全線下跌，上述三項的滿意率淨值為-29、-54及-83個百分點，其中民生狀況及政治狀況滿意淨值創1992年有紀錄以來新低。而受訪者對特區政府信任淨值為-37個百分點，較上月下跌6個百分點，同為紀錄新低。



理大應用社會科學系助理教授鍾劍華形容調查所得數據可怕，各方面指數均為負面，又嘆是「低處未算低」，加上林鄭月娥今日(27日)會見傳媒時表現，估計低迷民望未見底。鍾補充，政府應有責任紓緩情況，減少市民怒氣，惟林鄭表現不負責任，如同挑動社會矛盾及火上加油。