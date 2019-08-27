美國再加華貨關稅　邱騰華料對港GDP影響達0.5%

中美貿易戰持續，兩國或重返談判，但加徵關稅成現實。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，美國將於9月及10月進一步增加中國貨進口關稅，由25%上調至30%，並包括不同種類的貨品，香港作為中美貨品中轉站，面對的後果顯而易見，預計對香港生產總值(GDP)的影響達0.5%，較預期的0.1至0.2%高。



邱騰華指，美國與中國之間的貨品中有9%需要經香港轉口，直指香港業界對中美持續的貿易戰感悲觀，對香港的影響將是全面及有窒礙性，全面是指增加關稅包含各種貨品，窒礙性指「令到你做生意好難」，形容是雙輸局面及對香港經濟有直接影響。



他又指，早前已向發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金，及中小企業市場推廣基金分別加碼10億港元，對支援商界有一定幫助，包括1年內申請開拓內地市場的相關基金個案增加1倍，該局已撥款3.5億萬港元。對於為何未有進一步加碼，邱解釋，因現時未見有資金壓力，故發展方向以增加推廣及簡化申請手續為主。



工業總會會長葉中賢指，業界反映過去1年內地廠商銷售往美國的貨品已下跌30%，預計10月後收到的訂單會更少，大部分廠家反映2020年開始，貨品將不可以在中國製造，廠家若要生存，有必要將生產基地搬離中國。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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