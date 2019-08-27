姦女友人致懷孕候懲　求情指被告有自殺傾向

無業漢苦追女友人X不果，涉嫌以訊息恐嚇她在元旦日見面，並將她帶往時鐘酒店後自稱三合會成員，繼而強姦她令她因姦成孕，她終要人工流產。29歲被告曾友狄今年5月被裁定刑事恐嚇、聲稱是三合會社團成員及強姦三罪均罪名成立。案件原定今日(27日)在高院判刑，惟法官聽取辯方求情後，表示由於他有其他案需處理，決定把本案押後至9月9日判刑。



曾友狄的律師求情指，被告還押期間其子才出生，被告有自殺傾向，對事主無用過分武力或侮辱，犯案時雖沒有使用安全套令事主懷孕，事主其後已人工流產。律師指被告對社會無危險性，促輕判。



案中另一名32歲男被告王廣源，即在該賓館內游說X與曾友狄性交，並且在X面前自瀆的「廣少」，早前已承認一項企圖以威脅手段促使他人作出非法性行為，其律師指王早已認罪，他雖然促使他人作性行為，但王迫使事主進行性行為的對象並非他本人。律師又指陪審團裁定曾強姦罪成，故很難說事主是多大程度受到王的影響而與曾性交。律師又指王在還押了約15個月才獲保釋，故望法官可判處王毋須繼續服刑。