政Whats噏：失冊主任黃思文執番身彩　平調薪諮會秘書處冇降職

選舉事務處今年4月被揭隱瞞遺失選民登記冊兩年半，喺事件中說法前後不一嘅總選舉主任黃思文被調離選舉處後，一直去向未明，成件事神神秘秘咁。到選管會「失冊」報告出爐一個月後，黃去向終塵埃落定。原來佢被平調去做薪諮會聯合秘書處助理秘書長，似乎要調佢做啲冇咁敏感嘅工作，冇降職已經執番身彩，不過相比佢上手，失冊時係總選舉主任李柏康有得「翻閹」搞選舉事務，似乎同人唔同命嘞。



2016年立法會換屆選舉，新界西葵青區偉盈票站嘅選民登記冊遺失，但隱瞞兩年半一直無通報，被揭發後政府交代，各界嘩然。事後，黃曾講過，其下屬無通知佢失冊一事，佢一直唔知呢件事，直至有傳媒查詢先知。



不過，選舉管理會上月底公布有關調查報告時，顯示早喺舊年1月，黃已經睇過提及失冊嘅便箋，證明佢嘅講法同事實有出入，而黃喺選管會調查時，就話唔記得睇過嗰份便箋。對於失冊事件，選管會話事隔太耐，無法斷定幾時同點樣遺失，意味住失冊事件到底係點樣發生，可能最終都冇人知道，只知失冊後上任嘅黃喺上月底被調離選舉處。



黃思文早喺報告公布前已喺6月底開始休假，到底調去邊度？政府之前一直冇公開講，只係推說由公務員事務局一般職系處負責調派，直至近日，政府電話簿終於出現黃思文個名，原來佢被調派去做薪諮會聯合秘書處助理秘書長。據了解，佢尋日(26日)開始返新職位，呢個位係高級首席行政主任，屬首長級薪級第二點，同之前做總選舉主任嘅職級一樣，即係平調，可算係執番身彩。



薪諮會聯合秘書處係負責為多個有關公務員薪酬嘅委員會提供支援服務，秘書處嘅工作包括要做薪酬有關嘅研究，都係一啲冇咁敏感嘅工作，睇落似乎黃短期內都唔會再接觸選舉。



至於失冊時嘅選舉處負責人李柏康今年5月完成退休前休假並正式退休，但早前被揭喺7月底按退休後服務合約計劃獲聘為選管會顧問，就選舉事宜提供意見。咁又係嘅，李負責選舉處時出現失冊事件，呢啲經驗真係唔係個個有呀！