學童快樂指數僅微升　中三生不快樂比率最高

香港學童整體快樂指數較去年度上升，創五年新高，以10分為滿分，整體有6.81分，較去年升0.08分。不過，15至18歲群組受訪學生的快樂指數按年下跌近5%，估計學業壓力影響最大。學者預計，反修例風波造成的社會兩極化若持續，學童快樂指數勢受影響。



珠海學院民意及民調研究中心就「2018/19學年香港學童快樂指數」進行調查，以問卷訪問超過4800名中小學生，發現若以受訪學童班級分組，幾乎每個群組都有近5%受訪學生表示十分不快樂，當中中三學生表示十分不快樂的百分比最高，錄得6.24%。



調查亦發現，學生年齡愈大，家庭幸福指數便愈低。9歲或以下受訪者雖在眾多年齡組別中的幸福指數最高，但仍有8.3%人覺得家庭幸福感偏低，遠高於其他年齡組別。研究中心估計與家長安排過多活動有關。



珠海學院民意及民調研究中心總監何濼生指，調查未涵蓋反修例風波影響，他預期在社會兩極化下，學生或因與朋輩及家人意見不合影響情緒，估計不同年紀學生都會受影響，屆時更需要生命教育的輔助，政府亦盡早加強有關培訓，以應對學生及教師因各種原因引起的負面情緒，增強抗逆力。