修例風波：官媒批黎智英效力美中情局前線組織

繼內地官媒日前發評論文章，點名炮轟壹傳媒黎智英在自家媒體上，肆無忌憚歪曲事實真相和攻擊中央政府後，官媒周二（27日）再有報道，稱亂港頭目黎智英與「美國國家民主基金會」（The National Endowment for Democracy，簡稱NED）有密切關聯，又指黎智英從該會中獲取金錢並為其效力；更直指該會是美國中情局前線組織，自90年代起已資助香港各種團體組織。



該篇名為《為甚麼每次暴力亂港現場都出現美國國旗？》的報道，直言美國在香港暴力示威活動中充當幕後黑手，試圖製造發生在香港的動盪和混亂，更稱「從每次暴力示威現場，激進示威者手裏揮舞的國旗就能明顯看得出答案」。



報道引述加拿大網媒文章，提到有美國中情局前特工表示，香港就是美國的「監聽港」，又稱英國和美國利用香港人做廉價的政治宣傳。報道又引述英國前國會議員喬治‧加洛韋言論（George Galloway），「我毫不懷疑這場混亂有外部勢力參與，我將此視為另一場『顏色革命』。」



報道提到，亂港頭目黎智英與美國之間的聯繫，由他的助手Mark Simon負責；又引述報道稱Mark Simon具有美國海軍情報部門背景，其父在中央情報局工作35年。報道引述俄羅斯媒體，稱黎智英為NED效力；又稱NED由2015到2018年在香港策劃多個項目，向香港一些團體組織撥款，共涉135萬美元（逾1053萬港元）。



公開資料顯示，NED是由美國國會批准成立，9成以上資金均來自美國政府撥款。