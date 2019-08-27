助基層脫惡劣居住環境　長沙灣英華街組合屋料2021年入伙

社區組織協會擬於長沙灣英華街閒置土地興建社區組合屋，兩棟4層高組合屋提供約132個單位，包括20個1人單位、67個2人單位、37個3至4人單位、4個5至6人單位及4個無障礙單位，首年預計可容納340人，全期預算可協助接近700名苦候公屋的基層市民脫離環境惡劣、租金昂貴的居住環境，預計2021年簽訂租約及入伙。



社協表示，該幅面積約2865平方米的空置休憩用地，距離長沙灣港鐵站約10分鐘路程。單位設計強調室內自然採光、空氣流通等，除設獨立廚廁，提供人均居住面積不少於7平方米居住空間，更設有居民共享的生活空間，促進交流，並保留用地原來的休憩和綠化元素。



服務對象為輪候公屋3年以上的基層的家庭、低收入在職家庭或綜援家庭、居住在惡劣環境或急需住屋支援的家庭優先。租期不少於兩年，社工將家訪評估居住環境及面試遴選。申請家庭需接受入息和資格審查，計劃設可負擔租金標準：綜援家庭租金為家庭每月租金津貼上限、低收入家庭將以參考過往租金標準，低於市值租金。每戶每月要繳付200港元作維修儲備，期間如未有動用儲備，在租約終止時會全數發還租戶處理搬遷事宜。