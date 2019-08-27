阿王辣爆：司法雙重標準庇奸護惡　隱形鄭若驊必須下台

修訂《逃犯條例》引發的示威暴力浪潮不斷升級，風波未平。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《阿王辣爆》主持人王國興炮轟律政司司長鄭若驊「隱形」，沒有採取實際行動「止暴制亂」，加上司法雙重標準，長期縱容放生被視為亂港幕後黑手的壹傳媒黎智英，令「愛國愛港粉身碎骨，反中亂港逢凶化吉」。王強調，若不想香港沉淪倒退，鄭若驊必須下台。



王在節目中表示，示威浪潮至今，當局共拘捕逾八百人，但快審、快判、重判的個案只有一宗。他指，一名內地男子本月十八日在美國駐港澳總領事館的大閘噴上「中國必勝」字句，兩天後便被判監四星期；反觀七月二十一日示威者衝擊中聯辦，損毀外牆並塗污國徽，其中一位涉事者遲至五日後才被捕，且獲准保釋，分明是雙重標準。



他又指，被控暴動罪的人士中，大部分獲准保釋，至於涉及其他案件的人士，司法機構亦大多「從慢」、「從拖」處理，其實，早前有內地人士在機場被禁錮、毆打，肇事者在暴亂初期已被拘捕，可見司法機構縱容包庇，令到有人認為犯案成本超低，因而種下惡果。



王又批評，佔中九名主要搞手今年被定罪後，律政司竟放風指檢控到此為止，放生包括黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、民主黨前主席何俊仁以及前政務司司長陳方安生等其他三十九名搞手，加上黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團男記者案拖逾兩年，律政司至今拒絕交代是否控告；鄭若驊甫上任不久，更對黎智英涉及的黑金案一筆勾銷。王警告，鄭若驊如繼續縱奸護惡，不僅誤港，更是禍港罪人。



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