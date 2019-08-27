警「放蛇」打擊白牌車　2司機斷正

新界南總區交通部特遣隊，根據線報及經調查後，今日(27日)上午進行打擊非法駕駛汽車作出租用途的執法行動。警方派員喬裝乘客，租用一輛私家車，由荃灣前往香港國際機場，到達目的地時，該名姓黎(57歲)本地男司機收取約570港元車資，警員認為時機成熟，隨即表露身份，並把他拘捕。黎已被暫控「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」，案件將於明日(28日)在沙田裁判法院提堂。



此外，警方亦派員喬裝乘客，透過手機應用程式租用一輛輕型貨車，由荃灣汀九前往永順街，車資為360港元。當抵達目的地時，警員表露身份，以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛汽車時沒有第三者保險」拘捕姓馮(36歲)本地男司機，他已獲准保釋候查，須於9月下旬向警方報到。另外，警員於行動中發現該2部涉事車輛，亦懷疑被非法改裝，涉嫌違反「道路交通（車輛結構及保養）條例」，已被扣查作進一步檢驗。



根據香港法例，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途，首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬港元及監禁6個月。另外，任何人若沒有為汽車購買第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬港元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。



警方呼籲，由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，故市民切勿租用有關車輛。而有關涉案私家車車主，亦須要負上刑事責任。