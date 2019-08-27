政Whats噏：林卓廷當街畀人用粗口鬧　話佢影衰港人

從政者當街畀人鬧並非奇事，加上人人有部智能電話跟身，呢類畫面更容易流傳。今日(27日)網上有一條片段流出，就係民主黨立法會議員林卓廷當街被鬧「X街」。



片中見到林卓廷同一名外籍人士交談，兩人面前有一部攝影機，似乎做緊拍攝工作。突然，片中有把女人聲追住林卓廷嚟鬧，呢位女士無喺片中露過面，相信佢就係拍攝者。



片段長兩分半鐘，呢位女士不斷批評林卓廷不知所謂、離晒譜、失禮同影衰晒香港人，但為咩而鬧就不得而知。另外，佢又鬧林卓廷無忽似中國人，叫佢唔好淘寶，全身唔好着中國嘢喎，而林卓廷就出聲話：「我無淘寶」。



不過，呢位女士相當火，大鬧林卓廷嘅人工由納稅人支付，「我哋出糧畀你」，又叫林卓廷唔好飲水同沖涼，因為所用嘅水來自內地。林當然反駁指係畀錢買水，但就KO唔到呢位女士，反被指有骨氣就應該唔好用，仲話成條村畀林卓廷影衰晒：「X街嚟㗎」。



林卓廷接受查詢時話件事係今日發生，當時正喺太子街頭接受外媒訪問，又話嗰位女士熟讀佢資料，因佢細過確係住過元朗。咁佢平日多唔多喺街畀人鬧？佢就話讚同鬧都有。其實，白鴿黨當街被鬧非稀奇，好似該黨創黨主席李柱銘上月都試過當街被鬧漢奸走狗啦。