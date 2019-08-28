5歲港童繪畫宣揚無核武　聯合國比賽奪初級全球冠軍

5歲的港產小畫家奪「聯合國和平繪畫比賽」冠軍！今年比賽主題是宣揚全球無核武的訊息，就讀幼稚園K2的梁衎然擊敗來自25個國家、合共2557名參賽者，勇奪初級組全球冠軍，並獲封為「聯合國兒童無核武大使」，創下了歷來最年輕的中國及香港冠軍紀錄。他的畫作現正於奧地利維也納舉行的「2019全球科技會議」作大型公開展覽。



梁衎然自2歲半起習畫，他的冠軍畫作名為「快樂童遊無核武世界」，利用蠟筆及水彩繪出2位可愛的小朋友，坐於巨大鯨魚身上欣賞沒有核武的美麗世界，帶出人類與動物的和諧共融，並表達對無核武世界的憧憬。他的作品在頒獎禮上獲讚揚想像力豐富，作品具說服及感染力。



梁衎然的冠軍畫作現正於奧地利舉行的「2019全球科技會議」中展出，同時會印製成2020年國際禁止核試組織的月曆。年紀輕輕的他對自己首次參賽已成功獲獎感到非常雀躍，並能為港爭光感到驕傲，希望日後繼續努力創作更多作品。