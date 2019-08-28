5歲港童繪畫宣揚無核武 聯合國比賽奪初級全球冠軍
2019年08月28日 02:00
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梁衎然的畫作「快樂童遊無核武世界」，利用蠟筆及水彩繪出兩位小朋友坐於巨大鯨魚身上欣賞沒有核武的美麗世界。（創意學堂提供）
5歲的港產小畫家奪「聯合國和平繪畫比賽」冠軍！今年比賽主題是宣揚全球無核武的訊息，就讀幼稚園K2的梁衎然擊敗來自25個國家、合共2557名參賽者，勇奪初級組全球冠軍，並獲封為「聯合國兒童無核武大使」，創下了歷來最年輕的中國及香港冠軍紀錄。他的畫作現正於奧地利維也納舉行的「2019全球科技會議」作大型公開展覽。
梁衎然自2歲半起習畫，他的冠軍畫作名為「快樂童遊無核武世界」，利用蠟筆及水彩繪出2位可愛的小朋友，坐於巨大鯨魚身上欣賞沒有核武的美麗世界，帶出人類與動物的和諧共融，並表達對無核武世界的憧憬。他的作品在頒獎禮上獲讚揚想像力豐富，作品具說服及感染力。
梁衎然的冠軍畫作現正於奧地利舉行的「2019全球科技會議」中展出，同時會印製成2020年國際禁止核試組織的月曆。年紀輕輕的他對自己首次參賽已成功獲獎感到非常雀躍，並能為港爭光感到驕傲，希望日後繼續努力創作更多作品。