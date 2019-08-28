修例風波：《緊急法》准特首立任何規例

《緊急情況規例條例》（《緊急法》）列明行政長官會同行政會議在認為屬緊急情況或危害公安的情況時，可訂立「任何他認為合乎公眾利益的規例」。執業大律師龔靜儀指，條例賦予特首會同行會有很大權力，不需通過立法會，舉例可實施戒嚴、禁示威者蒙面等，拘捕及羈留反中亂港人士，也可對標語甚至不良傳媒作審查，「可以比喻為一把尚方寶劍」。該法理論上亦可限制集會，但她指《公安條例》中其實已有禁止公眾聚集的條文。



特首會同行會按《緊急法》可在緊急情況訂立任何合乎公眾利益的規例，根據法例，包括對刊物、文字、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制；逮捕、羈留；對運送人及東西的管制；對財產及其使用作出管制、沒收及處置；修訂任何成文法則；及授權進入與搜查處所等。



龔指大部分市民不希望見到投擲汽油彈等暴力行為，使用《緊急法》未必最好，但「總好過中央派解放軍武警落嚟」，比如實施戒嚴及施以阻嚇性懲罰，不排除可令示威人數短時間大減。罰則方面，她指特首會同行會在訂立規例時可同時訂明罰則，可訂立的刑罰包括終身監禁，但不包括死刑；若無訂明，違例者最高罰款五千元及監禁兩年。



執業大律師陸偉雄亦同意條例權力甚大，但前提是要「合乎公眾利益」，指飲食及零售業已受重創，如用此法或令公眾不敢外出，將進一步衝擊小商戶、再次「打擊市民大眾嘅要害」，認為《緊急法》未必是現時最好方法，如政府急於做，反或令暴力再升級。



立法會議員涂謹申則指，如特首透過《緊急法》解決目前問題是欠缺政治氣魄和非常愚蠢，也對國家「添煩添亂」，不論對中美關係以至香港爭取繼續取得特殊貿易地位也具災難性，完全不值得討論，又指實施該法如同戒嚴，只會激發民憤、引起港人更大反彈和抗爭。