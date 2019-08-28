東方日報A1：林鄭無法平亂　香港命懸一線

反修訂《逃犯條例》令本港暴亂成災，行政長官林鄭月娥昨指上周末示威暴力升級，已到目無法紀程度，惟被問及政府會否考慮透過《緊急法》處理亂狀或對示威者「打消耗戰」時卻未有正面回應。林鄭束手無策之際，國務委員、公安部部長趙克志南下，強調公安隊伍要準確認識當前形勢和風險挑戰，嚴密防範嚴厲打擊各類顛覆滲透破壞和暴力恐怖活動，堅決守好國家政治安全「南大門」，捍衞國家政治安全。學者指趙克志強勢壓陣，有警告或提示港府需要打擊暴力的意味，並顯示中央對打擊暴力及恐怖分子的決心。



示威衝突持續逾兩個月，林鄭指有示威者使用汽油彈等致命武器襲擊警方，毀壞商舖，情況愈演愈烈，令市民人心惶惶，惟被問及解決方法，例如會否考慮透過俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》處理亂狀時，她未有正面回應，僅指會以所有香港法律止暴制亂，甚至「死撐」港府對局勢無失去控制。另消息指政府將對示威者「打消耗戰」，但林鄭亦未有正面回應，指目前政府仍有信心自行處理紛爭。



她又質疑示威者日前破壞智慧燈柱的原因，指破壞燈柱已超出修例範圍，亦打擊香港發展成智慧城市，強調暴力不可合理化及美化，對任何人的暴力均是「零容忍」。她續指，上周六及本周一先後與兩批人溝通對話，政府目標是與各市民溝通，包括曾參與示威的市民，又指若有民間自發的平台，她與各司局長均願出席聆聽。她重申成立獨立調查委員會並不適合，指監警會已有其獨立性，強調並非因部分警員抗拒而一直拒絕成立。



林鄭平亂無符之際，趙前日在廣東省副省長、公安廳廳長李春生陪同下，前往廣州中央商務區的公安天河區分局獵德派出所，考察社會治安防控工作。他要求基層公安機關嚴格值班備勤，加強巡邏防控，切實提高見警率、管事率、震懾力，以維護社會穩定和公共安全。在廣東省公安廳指揮中心，趙了解警情指揮處置和服務群眾報警求助的情況，要求加強情報資訊研判預警、社會面整體防控、突發事件應急處置工作，確保及時高效穩妥處置各類重大突發事件。趙又提出要加快建設智慧新警務，打造公安大資料戰略的「廣東樣板」。



對於趙克志南下，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強同意當中有警告或提示港府需要打擊暴力的意味，甚至是某程度上暗示港府及香港警方在打擊暴力及平亂方面「做得唔夠」。雖然本港近日有《緊急法》的討論，但亦難免有人質疑即使啟動該法，香港警方有否能力去執行，若仍無法處理，直言：「咁到時可能就要公安出手！」他不排除趙南下另一目的是「畀個訊息南方嘅公安做好準備」，有需要時到香港執行任務。陳狠批林鄭至今仍未能果斷提出解決亂狀的方案是猶豫不決，導致進退失據，而她否認情況未失控則只是「死要面」，想要顧全管治威信。



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