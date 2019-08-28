綠色先鋒﹕走塑野餐　發掘社區環保食肆

日常生活中，塑膠製品無處不在，膠袋、塑膠包裝及即棄餐具等更是常用，變相令塑膠垃圾與日俱增。有環保團體日前於沙田舉辦活動，邀請市民自備餐盒購買食物野餐，讓公眾建立「走塑」生活習慣，並發掘社區內的「走塑」食肆。



一份外賣會用上多少塑膠製品？食物盒、飲品杯、即棄餐具，再加上1個膠袋。但除了膠袋外，其他物品基本上不會被再次使用，成為垃圾。為改善現況，綠色和平自去年6月起，於全港各區尋找願意支持減少使用塑膠製品的食肆及食材店。日前更發起行動，邀請市民於沙田石門尋找「走塑」食肆，利用自備器皿盛載外賣食物並且野餐。



活動吸引23人參與，其中不乏一家大細的身影。參加者首先分成數個小組，各小組按組員意願自行決定選購甚麼食物。其中一組到不同餐廳購買意粉及素菜時，向店員表明希望用自備餐盒帶走食物，店員均樂意配合，直到完成購物時，成功沒有消耗任何一件即棄塑膠製品，餐具亦是由參加者自行帶來。最後各小組帶同剛才成功購買的食物到城門河旁野餐。



參加是次活動的大學生Yanbo認為，今次活動的「走塑」過程非常順利，店員亦都十分配合。此外，對於居住在沙田的她來說，今次經驗讓她有機會探索區內食肆，亦期望將來有更多食肆投入「走塑」行列。另一位參加者Raymond表示，外賣製造太多即棄垃圾，故此自己會盡量選擇堂食或自備餐盒。他同意應鼓勵更多市民和食肆響應「走塑」行動，為的就是下一代有個更好的生活環境。



事實上，沙田區內不少食肆都對環境不遺餘力，於石門開設的車仔麵店亦是響應活動的食肆之一，店舖負責人何小姐稱，若市民自備餐盒購物，更會額外送贈食物。綠色和平社區外展主任Natalie指，過去3個月在沙田區尋找願意「走塑」的食肆，食肆反應不俗，至今已有約半數食肆響應行動。至於是次活動的成果，她坦言感到驚喜，想不到參加者會帶來各式各樣的器皿盛載食物，購物過程亦非常順利，顯示沙田區的食肆已對「走塑」做好充足準備，未來會把「走塑野餐」行動推廣至其他社區，冀達致全城「走塑」，減少產生垃圾。

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