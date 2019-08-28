探射燈：中藥產品攙雜質扮保健品　避規管

申訴專員公署去年批評中成藥產品規管存有漏洞，因《中醫藥條例》只規管純粹由中藥製成的產品，變相只要加入非中藥成分，即可走法律罅扮保健產品，免受規管。然而，市面上多款「保健產品」包裝上印有藥效及療程，與一般中成藥產品無異。



有腰腎丸聲稱具補腎功效，含鹿茸、鎖陽、淫羊藿等6種載列於《中醫藥條例》附表二上的中藥材，惟加入微結晶纖維素等非中藥成分，已毋須註冊。另外，被申訴署點名批評的安宮牛黃丸，不少同名產品成分相若，有未註冊產品加入禦穀，聲稱適合心腦血管長期病患者服用，盒上亦列明小童的服食分量，卻不受任何藥物條例規管。



政府去年指有計劃就中成藥相關條例修例，並稱衞生署已諮詢業界，預計於今年下半年推出，惟至今仍未公布。香港中醫師公會會長關之義表示，市民應在中醫師指導下服食中成藥，即使自行購買，亦應選擇於衞生署註冊的中成藥產品，比較安全可靠，「冇註冊冇保障，出咗事未必有賠償。」

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