探射燈：未經註冊藥膏通街賣　濫搽類固醇　小病化大

藥劑製品及中成藥產品分別受《藥劑業及毒藥條例》及《中醫藥條例》監管，惟市面上未經註冊的藥膏及藥油林林總總。葵芳有店舖出售皮膚藥膏，聲稱無類固醇，惟該同名藥膏早前已被衞生署證實含第一部毒藥；深水埗有臨時攤檔售賣懷疑假冒藥膏；旺角有藥房出售未經註冊藥貼，相關產品資料難尋。有藥劑師指，現時主要靠業界自律，立法會議員則指，不當使用含類固醇的產品，或引致嚴重副作用，促政府主動執法。



葵芳一間臨時攤檔擺賣多款皮膚藥膏，檔主推銷產自內地江西省的藥膏，聲稱產品不含類固醇、無副作用。該藥膏包裝上標明含有天山雪蓮、蛇毒、蜂毒等成分，適合癬、濕疹、痔瘡、灰甲等患者使用。但同名藥膏於2017年已被衞生署驗出含有未標示第一部毒藥「丙酸氯倍他索」及「咪康唑」，可引致嚴重副作用。



深水埗一間臨時攤檔於門口擺賣各式各樣藥膏藥油，其中一款藥膏產品上未有標示註冊編號，但包裝與另一款已獲中成藥過渡性註冊的藥膏相似。旺角一間藥房出售的藥貼，標明含中西草藥成分，但只列出小量成分，逾90%其餘成分則歸類為「其他」，藥貼包裝上並無註冊編號，網上搜尋未見產品資料，香港代理公司名稱於公司登記無發現。



立法會議員郭家麒表示，長期使用類固醇會造成永久性傷害，有機會出現胃潰瘍、皮膚萎縮、骨質疏鬆等，甚至影響腎功能，引發嚴重併發症。他批評，售賣未經註冊的藥膏及藥油情況普遍，需要靠有關部門主動執法。香港藥劑師工會主席張尹思指，含西藥成分的藥劑製品必須要標示所有西藥成分，但現時市面上產品款式太多，有關部門只能抽樣檢查，主要依賴業界自律。



衞生署發言人指，上述3種產品並非本港註冊的藥劑製品及中成藥。於2016至2019年6月間，共處理135宗因銷售或管有未經註冊藥劑製品而被定罪的個案。



深水埗臨時攤檔所售賣的藥膏，分銷商地址為一間電子公司；本港相關藥膏生產商發言人表示，相關產品並非出自其所屬公司，提醒消費者注意市面上產品的包裝顏色、字眼等，不少產品與其產品包裝有80%、90%相似。

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