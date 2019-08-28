Dr.東：足球小小將訓練班　助SEN幼童提高紀律性

踢足球不但可鍛煉體能，更可改善兒童的紀律問題，有社福機構舉行足球訓練班，由物理治療師擔任導師，幫助有特殊學習需要的幼童改善紀律、提升大肌肉能力、改善手腳協調、靈活度、心肌功能等，同時亦有助提升幼童的社交及認知能力。有被診斷有輕微自閉症傾向的小朋友，最初參加計劃時經常「扭計」大哭，期後不僅改善其大肌肉能力，學懂遵從紀律及團體合作，更發掘其足球天分。



保良局17年推出的「足球小小將」計劃，1期共有8節課，1星期1節，由物理治療師帶領少於20名幼童，練習射門、傳球及頂頭槌等技巧，訓練以小組形式進行，導師會加入一些指令，讓幼童提高紀律性。



現年6歲的陳晉軒，於兩歲時被診斷出有自閉症傾向，言語發展較為遲緩，陳母表示，排期約見物理治療師需時漫長，擔心會錯過黃金治療時間，後透過學校得悉該支援計劃，故選擇參加。



陳太指，晉軒初時情緒波動頗大，大肌肉發展亦比正常小朋友欠佳，自兩年前參加該足球班後，經過導師的教導及訓練，明顯感受到他情緒漸穩定，現時每次上足球班都「好聽話」，與導師關係融洽，亦愛上了足球運動，「落雨冇得踢就會好失落」，陳太又稱，兒子各項評估指數都有所改善，比以前有自信，大肌肉發展更較常人好，感十分欣慰。



保良局幼兒服務物理治療師隊長胡道明解釋，足球有很多不同技巧，可訓練全身肌肉，且是一項團體運動，有助培訓兒童紀律性及合作性。胡續稱，大部分幼童第一節課表現如一盤散沙，不聽從導師指令，但到最後都「脫胎換骨」，一聽哨子聲便立即集合。他透露，晉軒初時亦比較自我及固執，「唔想做（指令）就喊到收唔到聲」，後來慢慢融入足球訓練，不僅變得聽話，更發現其在足球上頗有天分，從中找到滿足感。



保良局幼兒服務經理馬寶霖指，「足球小小將」計劃至今約舉辦了7期，服務人次達140人。她稱，常有特殊幼兒家長反映參加街外運動班時被拒諸門外，因坊間大多是大班教學，無法逐一針對幼兒需要，故決定由物理治療師開班教學，加入紀律性的訓練，家長反應熱烈。



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