網民熱話：「小強」埋屍杯底極驚嚇　餐廳無奈回應：好難避免

許多人外出吃飯，總想正正常常地吃一餐。如果出現「加料」的情況，恐怕就不是甚麼好事了。近來有顧客到美孚一間餐廳用餐，到最後才發現餐飲中有「意外驚喜」，看上去十分惡心。



網民Cheung WY本周日（25日）於Facebook群組「香港突發事故報料區」發布貼文指，自己本身「好哋哋食個早餐，飲到底發現小強」。從貼文附圖可見，事主點的一杯凍奶茶幾乎飲盡才發現一隻曱甴屍體躺在杯底，非常嚇人。只是整杯「加料」奶茶已然下肚，貼文指「我有食物敏感，一陣要睇醫生」，非常無奈，於是上網求助「有冇人可以話我知點做」，其後又指已向食環署投訴。



東網記者致電餐廳，負責人表示曱甴可能是在水吧「走入去」，當時曾向客人建議取消飲品，但客人堅持報警，強調餐廳每個禮拜都有定期滅蟲，已做足預防功夫，但承認做餐飲很難避免，對事情亦覺「唔好意思」，會吩咐同事小心。對方又指，警察及食環當日曾先後到店內，有關飲品亦已交給食環化驗，再作跟進。



網民看過貼文後紛紛表示驚嚇，「好核突呀」，「想嘔，飲晒成杯...」，有人則建議事主「食環！別無他選」，亦有留言調侃指「小強要加三元」，「蛋白素益你」，「不幸中大幸，小強比較完整」。



網民有話說：



Takyan Ip：定驚茶嚟

Tung Tung Ho：好 x sad，飲到落底先見到

Ah Ka：見到都想嘔



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