世界技能大賽高手雲集　港建造精英盡展精湛工藝

每兩年一度的世界技能大賽是職專教育界中的世界級盛事，旨在向各行各業及不同人士展現出職業專才教育的重要性。今年本港有4位建造業生力軍入圍，參與此次世界級比賽，他們剛於俄羅斯喀山與來自63個國家及地區、超過1300名參賽者一較高下，於建造業四大範疇中發揮所長，分別是焊接、細木、管道及製暖、鋪瓦。



比賽水平高 須接受嚴謹訓練



入圍選手在過去近一年的時間裏可謂「過五關，斬六將」，每天接受的訓練包括技術培訓、技巧訓練、體能訓練、工地實習及海外交流，還要經過心理質素及訓練態度評核，過程嚴謹、認真。當選手被問到為何加入建造業時，鋪瓦選手陳永傑表示，「我覺得高級文憑的出路未必有建造業咁好，依家建造業可以畀到我唔錯待遇，亦提供咗一個好好嘅發展機會。」陳又解釋，比賽項目非常繁複，由理解圖則、設置和測量標準、準備表面、按特定圖案鋪瓦及灌漿，最後加工達高標準水平，「好開心自己可以成功完成項目，見識到國際高水平工藝，獲益良多。」



師傅悉心栽培 能力大大提升



而出戰細木項目的鄔綽熙則對師傅讚不絕口，「師傅畀咗一個好好榜樣畀我，每日朝八晚八陪我訓練，呢份毅力實在不簡單。」在艱辛的訓練過程中，他也曾有過放棄的念頭：「其實比賽要求好高，我成日覺得自己達唔到標，不過師傅不斷鼓勵，令我繼續堅持努力到最後。」有付出才有收穫，訓練過程令鄔慢慢變得更有自信，成功令他於比賽中運用出各種技能，如依從圖則的規格使用不同工具，精確地切割出不同構造的木材。



管道及製暖選手吳志運感恩可以參加比賽：「訓練嗰陣師傅係我最大嘅原動力，佢不斷提醒我先至可以不斷改善自己。去海外參加比賽交流可以令技術大大提升，吸收別人嘅技術，係非常難得嘅經驗。」吳成功於比賽中完成籌劃、安裝、驗收、測試、維修及維持系統於最高水平，表現非常突出。



反覆練習技藝 無懼挑戰辛酸



代表建造業議會首次出戰世界技能大賽焊接項目的香港代表林篤樑則指，比賽內容包括考驗半自動焊接及氬弧焊手工電弧焊技術，每步驟都要反覆練習，當中辛酸不為外人道，不過他認為「一分耕耘、一分收穫」，自己一年間的進步顯著，「我覺得燒焊好有挑戰性，而且只要肯練習就可以燒好一條滿意嘅焊條，會好有成功感。」