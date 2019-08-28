修例風波：官媒斥教協毀師德　批美霸權主義臭名昭著

持續不斷引發連場衝突事件的反對修訂《逃犯條例》風波，成為國際焦點。隨着新學期開學在即，香港學界更醞釀罷課，官方媒體周三（28日）發表評論文章，點名斥責「香港教育專業人員協會」（簡稱「教協」），成為鼓吹「反中」、「反政府」的幫兇，「太毀師德了」；另批美國插手香港事務，暴露了該國的霸權主義真面目。



官媒指出教協會員有近10萬人，教師成員涵蓋幼稚園至大學各階段，惟近日該組織發起遊行示威，骨幹成員縱容亂港分子煽動學生罷課，並稱「他們（學生）有表達政見的權利」、「老師要讓他們實踐」等，甚至鼓動老師在校內搞衝突。



文中舉例指有學校助理校長惡言詛咒警員子女「死於非命」、教師在網絡叫囂「警察死全家」，甚至有老師向警察子女灌輸「應該對父親做的事感到惡心」等，官媒認為上述言論與教師職業道德倫理相悖，公然違反《香港教育專業守則》，嚴重損傷香港教師群體形象。除了散播仇警言論，煽動及實施針對警察子女的校園欺凌，還鼓勵各年齡層的學生罷課，「將其作為向政府施壓的政治籌碼和犧牲品」。



官媒批評這些持激進立場的教師未有盡引導學生守法治、明是非、行正路之責，反而強行向「如一張白紙」的學生植入激進政治立場，煽惑學生拋棄學業和前途，綁架無辜學生，主動將混亂和暴力引入校園，「實為教師之恥，也讓香港教育蒙羞」。



此外，文章指出部分持反對派立場的教師參與教材編寫，向學生灌輸偏激誤導的思想，甚至有幼稚園的教材包含「反中」的暗黑童話，引導小孩子仇視中國、擁護英國，傳遞陰暗扭曲的價值觀，實行「政治洗腦」。



另有評論文章繼續指摘美國「赤裸裸地干涉中國內政」，甚至「全政府式」對港施壓，試圖把香港搞亂，當作其遏華、制華的籌碼，「他們說的，完全是顛倒黑白；他們做的，完全是霸權主義那一套」。文中直斥美國一些政客干涉別國內政的招數，「早已在國際上臭名昭著」，並指美國在過去幾十年來，於全球各地搞「顏色革命」，導致多少國家和地區先後陷入政治內亂、經濟停滯的泥潭，導致多少人流離失所、無家可歸。