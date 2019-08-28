修例風波：憂緊急法令外國撤資　鍾國斌促勿極端鎮壓

《逃犯條例》修訂風波持續，近日有聲音提出以俗稱《緊急法》的《緊急情況規例條例》處理目前亂象。自由黨黨魁鍾國斌今早(28日)在電台節目表示，香港是國際金融中心，有很多外國商人投資，明白市民想盡快平復社會狀況，但認為政府若使用不為人認識、多年來未有使用的法例，難以評估外國社會的反應及影響，有可能出現撤資。他重申政府的處理手法要令人心服口服，相信壓迫性的方式無法解決問題，期望政府不要輕易使用極端手法處理。



同場的民主黨立法會議員涂謹申形容，《緊急法》是「殖民地鎮壓法」，權力無邊無際，認為目前不和平的示威者佔少數，香港有足夠警力應付，引用《緊急法》是不合乎比例，認為政府應用政治方法解決問題。涂又指，撤回修例並成立獨立調查委員會，是最能夠平靜社會及向前行的方法。



《緊急法》列明，行政長官會同行政會議在認為屬緊急情況或危害公安情況時，特首會同行會可訂立「任何他認為合乎公眾利益的規例」，包括對刊物、文字、照片、通訊及通訊方法的檢查、管制及壓制；逮捕、羈留；對運送人及東西的管制；對財產及其使用作出管制、沒收及處置；修訂任何成文法則；及授權進入與搜查處所等。