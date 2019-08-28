修例風波：中大醫科生過關疑被查　下半年留港實習

繼香港大學醫學院的醫科生疑往深圳實習過關時被查手機，中文大學的中醫院學生亦被指出現同樣情況，有中醫院學生近月過關到內地實習時，被內地執法人員多次檢查手機及隨行物品，為免被扣查，過關前要清理手機及社交媒體內容。中大醫學院回覆，會安排有需要學生返港，學生下半年可全期留港實習。



中大醫學院表示，過去多月，中醫學院一直密切留意社會狀況，與同學緊密溝通，明白學生憂慮。中醫學院8月上旬已安排老師陪同學生一起過關前往內地實習地點。8月下旬再委派老師到內地探望，叮囑學生如有個別需要或狀況，要立即與中醫學院聯繫，以提供適當協助。



中醫學院早前已因應學生查詢，對實習作詳細審視，已將最新安排通知每位實習生。如學生有需要在實習期間返港，學院會盡快作出安排。至於下半學年全期均可在香港實習。



中大醫學院指，香港所有院校的中醫課程，包括實習地點的要求及實習安排，都經由香港中醫藥管理委員會中醫學位課程評審小組的嚴格審批，學生須符合有關規定，方可報考中醫執業試。



香港大學醫學院表示，就讀中醫藥學院需到內地接受臨床見習課的學生，6月起已身在內地上課至明年3月。校方會與學生保持密切聯繫，並會提供一切所需協助，目前並沒有收到同學任何協助要求。至於醫學院的學生，醫學院已經無安排學生在今年餘下月份到港大深圳醫院上課。



較早前，Facebook專頁「Medic Secrets」亦有流傳有港大醫科生過境時，被執法人員搜查半小時，包括查看醫科生的WhatsApp、手機相簿，部分人甚至被要求退出短訊群組，及刪除相片。港大醫學院表示，現時已沒安排同學在今年餘下的月份到港大深圳醫院上課。