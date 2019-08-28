患骨質疏鬆長者跌倒易骨折　團體籲及早用藥預防

香港每年近2萬名長者因跌倒受傷入院，女性佔三分之二，不少源於骨質疏鬆。骨質疏鬆關注組今年3月進行「母親骨折影響兩代人生」調查，訪問606名女性，有27%受訪者的母親曾骨折或骨裂，當中74%認為是母親自己不小心跌倒導致。而50至59歲女性出現兩次以上骨折僅19%，至70至79歲大幅攀升至59%。關注組表示，脆性骨折患者應及早用藥，並配合防跌介入治療以預防連環骨折，減輕家庭及社會負擔。



香港骨質疏鬆基金會名譽秘書、骨科專科醫生羅尚尉表示，骨組織會透過造骨作用(合成新的骨質)和蝕骨作用(溶蝕舊的骨質)達致骨的新陳代謝，隨着年紀漸長，蝕骨作用比造骨作用活躍，因此長者的骨質密度會減少，骨質於50歲後開始流失，增加骨質疏鬆和骨折機會。香港50歲以上女性發病率為每3人就有1人，而男性則為每5人中有1人。



羅又指，骨質疏鬆患者除攝取足夠鈣質和維他命D外，用藥增加骨質密度以減低骨折風險亦非常重要。仿保骨素針及雙膦酸鹽等治療骨質疏鬆症常用藥物，有效減少髖骨骨折27%至44%，但研究顯示香港只有23%患者在出院時獲處方藥物，遠較英國70%為低。



78歲的沛珍婆婆曾先後3次骨折，嚴重的一次在3年前於長者中心唱歌時跌倒，送院後發現第三節脊椎骨折，需住院9日。其骨質密度偏低，兩年前獲醫生處方補骨素針，定期注射以減低再骨折的風險。其孫兒勞先生表示，外婆骨折後行動不便，多留在家中休息，若她的自理能力進一步下降，需要人貼身照顧，擔心經濟負擔會加劇。