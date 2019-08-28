修例風波：青協收459宗情緒受困求助　部分有自毀念頭

社會動盪不安，市民情緒易受影響。青協全健思維中心於6至8月共處理459宗就近期社會事件引起的求助個案，當中40%個案屬中度情緒困擾，部分人經常前往衝突現場，看見同伴受傷而憤慨，情緒持續起伏，對未來失去希望。另有10%個案屬高危情緒困擾，求助者本是情緒病康復者，每當看見激烈衝突或有人嚴重受傷都會激起強烈情緒反應，部分人有自毀念頭。



青協業務總監徐小曼表示，受社會事件影響情緒的並不限於青年和學生，隨着開學日臨近，學生從街頭、社交網絡回到校園，可能仍未釋懷和情緒不穩，未能即時適應校園生活。她建議開學首月，老師及學校社工多留意學生的情緒表現，學校宜設「解憂空間」，讓有需要學生安頓或冷靜情緒；學校及社會各界應聆聽青年心聲，積極為他們締造希望。



青協「全健中醫資助計劃」資助有潛在情緒健康風險及出現初期情緒病徵狀的青年，接受註冊中醫診斷，配合中藥、針灸、保健食療等，每人資助上限3000港元；同時優化計劃將資助年齡上限放寬至29歲，讓初步評估有臨床情緒病的青年，及早接受私家精神科醫生診斷及治療。兩項計劃均以申請人的家庭經濟狀況為審批準則，經社工轉介，共200名額。