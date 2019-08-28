逾60%家長指教科書較去年貴　政黨倡提供讀書券

新學年將至，家長們又要為子女的開學開支煩惱。有政黨進行開學開支調查，有一半受訪家長表示，子女開學開支佔家庭總收入30%或以上，主要開支來自課本、學校雜費及簿費，亦有超過60%家長認為今年教科書的價格較去年貴。政黨認為，政府早前公布向中小學生及幼稚園學生派發2500港元，形容是杯水車薪，而提供免審查讀書券是最能夠減輕家長經濟壓力。



民建聯家庭事務委員會本月進行問卷調查，訪問972名中小學學生及幼稚園學生的家長。調查發現，有近一半受訪小學生家長花2000港元以上購買教科書，比去年跌約10百分點。中學生家長則有44%在購買教科書上花費逾3000港元，比去年跌2百分點。幼稚學生家長亦有逾一半花費1000港元以上購買教科書。



在購買校服、鞋等用具方面，有43%小學生家長花1001至2000港元，中學生家長則有33%花費1001至2000港元，而幼稚園學生則有41%花費501至1000港元。委員會主席鍾嘉敏表示，調查又發現有63%家長認為今年教科書較往年貴，有近45%家長表示沒有任何方法節省子女課本開支。



立法會議員鄭泳舜估計，平均一個中學生開學開支約為4000多港元，而小學生則約3000港元。他歡迎政府向學生派發2500港元，但認為只是一次津貼，建議在財政盈餘許可下將相關措施恒常化。委員會又建議政府可資助學校購買「共用書本」，大量購入某些科目課本供學生借用；亦應推動電子教學，減輕購買教科書開支。



對於有學生發起開學後罷課，鄭指反對罷課，認為要避免將政治帶入校園，相信學校有能力自行處理罷課問題。