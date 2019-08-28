網民熱話：誤闖盧吉道？　7人車車身撞花難甩身

山頂盧吉道路窄多彎，過往亦曾發生的士誤闖而陷進退兩難局面。近日再有一輛車身頗大的7人車被困盧吉道彎位，未能突圍而出。事件令網民不禁嘲笑：「人類總要重複同樣的錯誤」。



網民Yip Tony今日(28日)在Facebook群組「馬路的事討論區」上載兩張照片及貼文指，早上與家人前往山頂，途中看見一輛黑色7人車被困山頂盧吉道，疑似無法離開。照片所見，左邊靠近欄杆車身已「傷痕纍纍」，相信是強行過窄彎時撞欄損毀。目擊者指，當時7人車司機已經離開現場，不排除正等待拖車善後。



雖然司機經歷這慘痛路程，不過依然惹來網民嘲笑，「醒目仔」、「勇者」、「好多人都放棄唔轉，佢竟然夾硬轉埋去」，亦有人揶揄說：「可以去到呢個位，即係過咗好幾個窄彎啦。不如估佢直隊定係後入先去到呢度？」亦有網民關心7人車最終「點拖走」，「拖車入到去咩？」「等直升機吊走」。



網民有話說：

Jun Leung：入到嚟呢個位都勁㗎啦！

Wing Envy：到底有冇人挑戰成功？

Lego Fung：其實我都想知點拖走



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