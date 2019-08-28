調查指公司物聯網保安意識低　倡每年換軟件

香港互聯網註冊有限公司在7月底至8月初訪問了564人，了解公眾對物聯網與資訊保安的意識程度。結果發現，低於一半受訪者其公司的物聯網有相關的保安措施，可見保安意識不高。



在常用物聯網設備當中，74%受訪者指其公司主要用Wi-Fi閉路電視或攝錄系統，其次71%是Wi-Fi路由器，47%使用智能手錶。個人用戶方面，有73%受訪者會用智能手錶，59%使用Wi-Fi路由器。



保安意識方面，41%受訪者表示公司有員工負責監督和參與物聯網及網絡安全相關的工作，有34%受訪者指公司已有針對網絡安全問題的相關政策，另只有24%受訪者子公司每年為員工安排相關培訓。



該公司行政總裁黃家偉認為，結果反映公司的網絡安全意識不足，因物聯網與個人電腦不同，有些物聯網設備未必能更新軟件及安裝防毒軟件，故連接網絡後的保安風險更高，有機會被人攻擊，故有關公司應設定相關政策，例如規定設備在使用半年至一年後就要棄用，降低安全風險。



對於有人憂慮智慧燈柱會收集個人資料，黃認為就算是酒店Wi-Fi亦有人擔心會收集個人資料，建議若用戶有擔憂，可關閉手機的Wi-Fi及藍芽，令手機不會自動連接。至於燈柱的RFID(無線射頻系統)只會單一發放而非接收訊息，故現時不會收集行人資料，「就好似八達通，放到一呎高都唔會detect(連接)到。」

