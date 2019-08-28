手寫租約條款苛刻基層焗捱　調查指濫收水電費最嚴重

港人愈住愈細成為常態，更要面對苛刻租約條款。有團體舉辦「最離譜租約條款選舉」，由100名住在葵青區不適切居所(包括劏房、籠屋、床位、板間房或天台屋)的居民選出，最終「濫收水電費」獲得最高票數，成為第1位；「退租賠償不平等」及「違法收回單位」成為第2及第3位最離譜條款。團體認為，現於文具店出售的標準租約五花八門，業主可以手寫加上不平等條約，令租客欠缺保障，促請政府立法規管。



團體葵涌劏房居民大聯盟今年7至8月收集租戶租約資料，列出12項違法及不平等條款，並由相關居民選出。其中「濫收水電費」條文包括在租約列出較中電或水務署高的電及水費；「退租賠償不平等」條文要求租客在租用期內不得退租，否則需賠償租金；「違法收回單位」列明若欠租，業主有權不經警署或租務法庭自行收回單位。



市民梁先生居於葵涌一個40多呎的板間房3至4年，租金連水電費每月約2200多港元，其中水費按人頭計，每人每月需付150港元，電費每度電達2港元。他坦言，不清楚水及電的實際收費，故一直按業主要求交出相關費用。另有居在葵涌一間天台屋的市民黃女士，去年颱風山竹吹襲期間，其屋頂被吹走，全屋傢俬損毀，但不獲業主賠償，事後業主更立即終止租約，要求她兩日內離開。



聯盟發言人洪一蘭指出，文具店標準租約最少有10個版本，部分業主更會手寫不同條款在租約上，提醒租客簽約時應仔細閱讀合約內容，政府亦有責任立法規管現時市面上的標準租約，規限違法及胡亂訂立的條款，同時加強市民對租約的認識，長遠亦應重新訂立租務管制政策，保障租客。