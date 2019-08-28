上網電價收逾4300申請　中電料年減約3萬公噸碳排放

政府為推動再生能源發展，推出「可再生能源上網電價」(上網電價)計劃，以每度電3至5港元向民間回購可再生能源電力。中華電力有限公司(中電)表示，自計劃推出至今年7月底，共接獲逾4300宗上網電價申請，當中逾80%申請已獲批。若客戶完成所有獲批項目，預計每年總發電量達6200萬度電，相等於15,000多個家庭一年的用電量，每年亦可減少約3萬公噸碳排放量，等於130萬棵樹一年減除的二氧化碳量。



中電指，申請來自工商界、學校、住宅及村屋，所有獲批項目的太陽能板總面積逾33萬平方米，相等於47個標準足球場大小。例如黃大仙翠竹花園加入上網電價後，屋苑內全數14幢大廈的天台，已安裝近600塊太陽能板，上月已接駁至中電電網，每年的總發電量料為18萬度電。該業主立案法團亦指，計劃可補貼屋苑公用地方的電費，天台的太陽能板亦可遮陰，間接降低天台維修保養成本。亦有參與計劃的學校會將部分上網電價收入用作環保及STEM教育用途。



中電又指，部分申請地方因本身電網供電容量不足，或不在現存電網的覆蓋範圍，故審批需時，公司會持續檢視各區電力容量需求，適時進行電網提升工程，以增加電網容量，令太陽能板產生可再生能源的覆蓋範圍更廣。