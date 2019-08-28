修例風波：澳洲工會促押後通過與港《自由貿易協定》

港府修訂《逃犯條例》風波席捲澳洲校園，澳洲工會理事會（ACTU）周三（28日）敦促當局押後通過3月時與香港簽訂的《自由貿易協定》，以抗議港府踐踏人權及暴力鎮壓示威者，國內聲音反應兩極。



自貿協定目前尚未得到澳洲國會批准通過，一個國會委員會本周在全國舉行聽證會，商討澳洲跟香港和印尼簽署自貿協定的利弊。ACTU主席奧尼爾（Michele O'Neil）指出，香港局勢不斷升級，澳洲與正在經歷重大政治動盪及不穩的地區達成協議時，應審慎行事，她建議推遲自貿協定的立法程序，表態支持港人民主人權。



負責簽署協定的澳洲澳洲貿易、旅遊和投資部長伯明翰批評建議「愚蠢」，表示當局重視香港在一國兩制下享有的經濟自由和高度自治，相信能以和平方式解決問題。香港作為澳洲第12大貿易夥伴，去年雙方服務及商品貿易總額達178億澳元（約943億港元）。有商業團體呼籲盡快通過自貿協定，澳洲工業集團表示，設法協助香港經濟發展就是對香港及其市民的最佳支持，否則等同向他們發出可怕的訊息。