不滿波友甩底刺頸5刀　21歲仔認企圖謀殺囚6年

21歲無業漢去年疑因約患有中度智障的波友打籃球時，多次被「放飛機」繼而心生殺意，約波友回家聲稱玩遊戲，卻用電線綁着其雙手及把他蒙眼，再用摺刀狂插他頸部5次致其大量出血，無業漢見到遍地鮮血後始感驚慌，終停止「死亡遊戲」並報警自首。被告周杰今(28日)於高等法院承認一項企圖謀殺罪，辯方律師呈上其精神科報告指懷疑周亦有輕度弱智，法官最終判被告監禁6年。



內地出生並自2008年來港定居的周杰沒有案底，曾任地盤工人但自2016年起無業。辯方求情指本案不尋常，被告非為利益殺人。律師指被告自小愛看漫畫及打機，特別喜愛玩血腥及暴力的電腦遊戲，對血產生慾望，且對殺人好奇且沒想過後果，被告的求情信亦指是一時貪玩才想殺人。被告的表哥及母親指被告沉迷打機，酷愛暴力遊戲且受電影影響而被扭曲心智。



辯方呈交被告的精神科報告指出，醫生懷疑被告有輕度弱智，且控制不到憤怒及做事不理後果，故建議法庭判醫院令以保護被告及周遭人士。



法官判刑時坦言本案確不尋常，引述事主的創傷報告指事主有深遠影響，即使事隔年半，提起事件仍緊張。事主不再信任朋輩，終日害怕再見到被告，據其母稱事主仍經常發噩夢。法官認為案情非常嚴重，必須判處監禁。被告只是懷疑有輕度弱智，判醫院令並不恰當，相信懲教署會好好處理被告的情況，安排合適的地方囚禁。法官相信被告智力確比常人低，才會與患有中度弱智的事主投契，考慮被告認罪且自首承認謀殺計劃，判監6年。



案情指，被告於去年1月18日邀請事主X到他彩盈邨住所玩遊戲，以電線綁起X的手指及手腕，再以眼罩替X蒙眼，其後以摺刀刺X的頸多次令他失血過多暈倒，被告看到滿地血漬時感驚慌並清洗，之後報警自首。X頸部受重傷送院，證實頸有5處刀傷，手術後留院6天。被告於警誡下承認因不滿多次被事主X「放飛機」而動殺機，稱要模仿一些電影情節把X殺死並肢解。