修例風波：私隱署揭768宗起底　72%受害者為警員

反對修訂《逃犯條例》風波下警民衝突不斷，不少網民於網上互相發布個人資料「起底」報復。個人資料私隱專員公署今日(28日)指，警方已就網絡起底及欺凌行為進行拘捕行動，強烈譴責相關起底行為。由6月14日至今早為止，公署共接獲及主動發現768宗疑似政府官員、警員及示威者等個人資料被「起底」個案，網上社交平台及討論區等有474條連結已被移除。



公署表示，投訴涉及的受影響人士有72%為警務人員，28%為非警務人員。自6月至今，公署已去信38次，要求8個涉事的網上社交平台及討論區停止上載所有不恰當貼文。公署又成立專責隊伍主動搜尋不恰當貼文的連結，已要求有關平台移除872條連結，逾一半已被移除。



公署又表示，近日有公眾人士搜集警務人員妻子或女朋友的個人資料，如姓名、身份證號碼或電話等，繼而在網上平台圖文並茂，發出語帶恐嚇的貼文，公署強調該類貼文違法。公署預期，隨着新學年開始，網絡起底或欺凌兒童及青少年的個案數字將會上升，公署會優先處理涉及兒童和青少年的個案。