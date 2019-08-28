威院先導計劃分流病人　骨科新症輪候時間縮短一年

骨科專科門診輪候時間漫長，新界東聯網是「重災區」之一，穩定新症輪候時間曾長至3.8年。為縮短骨科輪候隊伍，該聯網2017年9月起於威爾斯親王醫院推行「骨科及家庭醫學協作服務模式」先導計劃，將合適的痛症骨科病人分流到家庭醫學專科門診接受治療。計劃推行至今，骨科穩定新症輪候時間縮短1年。



新界東醫院聯網今日(28日)公布新一年度工作計劃，並介紹「骨科及家庭醫學協作服務模式」的推行成效，威院將一些膝痛、背痛、彈弓指及肩頭痛等不需要手術治療的穩定骨科病人，分流轉介至家庭醫學門診，病人輪候2至3個月可見醫生，該門診除了會評估病情及藥物治療，亦提供物理治療或職業治療。



計劃開展近兩年，截至6月有3456人接受家庭醫學專科治療，服務人次有7145。骨科穩定新症時間由計劃推行前要輪候3.8年大幅縮短一年至目前的2.8年。威院早前將650宗個案納入臨床成效分析，70%病人屬膝關節退化，病者跟進一年後，76%病人情況改善不需繼續治療，8%病人曾需轉介回骨科。聯網決定10月起將此服務計劃擴展至北區醫院，該聯網合共每年將額外提供8000個家庭醫學服務人次。



不過，目前新界東的骨科輪候時間仍是全港第二「重災區」，威院矯形及創傷外科顧問醫生黃國全表示，分流到家庭醫學門診的個案約佔骨科穩定新症一成多，人數暫未算多，但已大大紓緩到輪候時間，該院已額外聘請多一名骨科醫生，希望穩定新症輪候時間可再縮短多半年。



該聯網新一年度工作計劃亦包括增聘29名醫生及136名護士，服務方面會增加65張病床，額外增加11000個普通科門診診症名額、4500個內科專科門診服務人次。威院亦會於10月成立急症專科團隊，以改善第三類分流病人的輪候時間，提供一站式的抽血、照X光、覆檢及安排入院等服務，估計可將30分鐘內獲診治的比例由50-60%，增至70-80%個案。