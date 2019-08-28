修例風波：9成教師憂過境安全　教協促停內地交流團

政府修訂《逃犯條例》觸發連場示威，內地關口人員疑要求查看過境港人的手機及刪除電話內與反修例有關的相片。教協今(28日)發表調查結果，指逾90%受訪教師擔心師生過境安全，11.6%受訪教師反映其任教學校已取消及延遲內地遊學團。教協認為，跨境學習活動及跨境學童人數龐大，估計上個學年有7千多名教師曾帶領內地交流團，促請政府制定應變措施，如暫停內地交流團及與內地部門溝通，確保師生安全。



教協本周一(26日)至今日共收集1665份來自中小學、幼稚園及特殊學校教師的回應，當中94.3%屬前線教師及主任。被問到是否擔心在帶領遊學團或跨境學童時，會被內地執法機構扣查，有93.6%表明擔心及非常擔心自己及同事安全；另有91.4%憂慮學生安全。



問及所屬學校的應變措施，70%人指學校未有任何措施，11.6%指學校已取消及延遲內地遊學團。高達79.8%受訪者認為，暫停內地遊學團可有效地減少相關憂慮。



教協會長馮偉華指，開學日會有大批跨境學童上學，擔心若有老師過關後被扣查會造成混亂，如令學生遲到等，建議校方安排教師在不過境情況下接送學生。本身是中學教師的理事張銳輝表示，教師或擔心有學生在遊學期間被扣查，影響整團的行程，亦令學生感到憂慮，對內地遊學或有負面印象。