修例風波：中大「四院會師」　學生叫口號表達訴求

《逃犯條例》修訂風波未平，多間大專院校學生會醞釀9月罷課。香港中文大學今午(28日)3時‬於校園百萬大道‬舉行傳統的四院會師，逾千學生參加。有人戴上黃色頭盔，另有近500名身穿黑衫的學生戴口罩，高舉「光復香港，時代革命」的旗幟，大叫「9月2號罷課」、「沒有暴徒，只有暴政」、「五大訴求，缺一不可」等口號，冀表達政治訴求，及集結全港大專學生及中學生的力量，聲援罷課行動。



中大學生會會長蘇浚鋒表示，現維持9月2日起罷課兩星期，若訴求不獲當局回應，不排除升級行動，包括「三罷」、無限期延長罷課行動。各院校將在罷課期間，在百萬大道舉行集會及公民講堂，宣揚訴求及收集學生對升級行動的意見。日前已知會校方將於‪9月2日‬在百萬大道舉行集會，校方未有明確反對，雙方繼續溝通。



就讀中大四年級的陳同學批評政府至今未有回應訴求，警察濫用暴力情況亦無追究，認為特首林鄭月娥早前建議設立的對話平台於事無補，年輕人要求的是回應訴求，訴求一日未有回應，會繼續罷課爭取訴求。



會師結束後，約200人轉到校園內的東亞銀行分行，表達對該分行一名經理早前發表「打死甲甴」言論的不滿。期間，另一名分行經理一度被學生包圍，要求取其員工號碼投訴，他們更在分行張貼便利貼，而該經理承諾今天下班前不會撕走便利貼，最後學生大叫「多謝經理」、「祝經理身體健康」後便離去。