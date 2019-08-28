修例風波：警拘近900人　斥激進示威者打市民

《逃犯條例》修訂風波持續，警民衝突愈演愈烈。警察公共關係科總警司謝振中今(28日)表示，周末起再拘捕多26人，包括24男2女，年齡介乎18至48歲，他們涉及今年6月9日、6月12日及本月11日的非法集結、7月1日破壞立法會大樓及7月21日元朗襲擊事件等，涉嫌非法集結、傷人、刑事毀壞、詐騙等，警方過去2個月共拘捕近900人。



謝指出，激進示威者的暴力行為不斷升級，並用上致命武器，包括以強力丫叉射出鋼珠、汽油彈、削尖竹枝，每當有不同政見的市民與激進示威者爭拗時，就會被毒打及行私刑。



他批評示威者的犯罪地點遍布港九新界，指香港曾經是最安全城市，現已有不少質疑，更已有31個國家對香港發出不同程度的旅遊警示，情況若惡化，每名市民都受影響。對於網上有片段指警方曾向示威者擲汽油彈，警方澄清只是謠言，汽油彈實是由示威者向警方投擲。至於網傳有穿上反光衣的便裝警員在長洲出現，警方承認曾有一批學警在長洲進行演習訓練。



另外，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，7月1日立法會遭示威者闖入及破壞，警方過去數天拘捕4名介乎19至29歲的涉案男子，確認其中一人是城大學生會編委會記者。該人涉嫌進入及逗留議事廳範圍和刑事毀壞，搜集到證據見到他明顯有破壞行為，與採訪工作無關，至於具體的破壞行為因涉及案情，或導致不公，不便透露。