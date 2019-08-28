修例風波：警否認被捕者嚴重骨折　稱若有激烈掙扎難免受傷

本月11日銅鑼灣及尖沙咀衝突後，有54人被警方帶到新屋嶺拘留中心扣留，當中逾半要送院。對於有自稱北區醫院護士接受訪問時透露有骨折傷者手部「得層皮連住」，警察公共關係科總警司謝振中今午(28日)在記者會上指，根據拘留所值日官紀錄，被捕人士並無出現嚴重骨折情況，現時涉及新屋嶺拘留中心的投訴共有2宗，但並非被捕人士提出。



警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥稱，警方就上述報道，未能配對是哪位被捕人士，由於警方索取醫生報告有困難，冀該護士向警方提供資料。



江表示，近期的拘捕行動，被捕人士有激烈掙扎行為，警方制服他們時有需要扣上手銬，有關暴力示威者卻拒絕，故警方執行有關程序的過程中，被捕者難免受傷，強調警方有責任確保被捕人士的保安及安全。



支援科警司戚夏瑜表示，近日有人指控警方性侵、對異性有不必要的肢體接觸，當中有傳言指女被捕人被多名警員性侵，她強調這是十分嚴重及失實的指控。警方亦不會安排未成年被捕人士與成年的被捕人士一齊羈留，羈留搜查程序只會由同性警員執行及見證，全程無異性在場。



另外，醫管局新界東醫院聯網總監羅思偉表示，指北區醫院本月12及13日合共接獲30名由新屋嶺送來的病人，當中20人需留醫，2人證實手部骨折，當時全部人情況穩定，目前已全部出院。



羅強調，被扣留病人由警員帶入院後，醫護角色是提供診治，現場不得有第三者包括警員在場。若有警員要求留在診症室，根據醫院指引醫護有權要求第三者離開。對於有流傳警方限被捕示威者只能每日獲見醫生一次，羅指未聽聞前線反映此情況，強調醫護會提供合適治療，不會因為第三者的要求而每日只診治病人一次。