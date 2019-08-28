修例風波：2000人遊行　反國泰炒人及航空業白色恐怖

【19:26】主辦團體預計今日遊行和集會共約2000人出席。



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【18:39】集會人士現於愛丁堡廣場起行，遊行至太古廣場。



【17:39】出席集會、自稱是香港航空前員工的盧先生表示，月中因在社交平台轉載與航空業示威相關貼文，翌日遭解僱，嘆謂：「係咪連最基本去監察政府同警隊嘅人權都冇？」



【17:30】本身是國泰機師、早前已辭職的立法會議員譚文豪表示，社會出現很多不公義事件，愈大壓力得到愈大反彈。



【17:15】港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜表示，公司至今未解釋自己被解僱原因，她批評國泰打壓員工，製造白色恐怖。



【16:40】集會開始，由與會者輪流上台發言，現場約1000人聚集。



反修訂《逃犯條例》引發的遊行及集會未停止，一批航空業界人士及國泰的員工今日(28日)於中環愛丁堡廣場集會，抗議國泰航空大規模解僱員工，同時不滿中國民航局借安全風險之名，將魔爪延伸至香港職場。會後集會人士將遊行到太古廣場遞交請願信。



團體要求國泰、港航及機管局將因政治原因被解僱的員工復職；國泰立即收回員工新指引，停止一切侵害員工言論自由的行為，並強烈反對中國民航局、航空公司及機管局製造白色恐怖。