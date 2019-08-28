修例風波：逾20個專業界別參與下周一二罷工

反對修訂《逃犯條例》風波未完，包括金融、醫療專職等超過20個專業界別將訂下「死線」，要求政府於本月31日前回應民間五大訴求，否則將行動升級，於下月2日和3日發起罷工，並於尖沙咀和金鐘一帶集會。他們批評，政府至今仍漠視民間五大訴求，一邊稱籌組對話平台，一邊繼續肆意濫捕濫控，企圖將責任推向示威者，形容做法荒謬。他們表明將不排除採用更果斷的升級行動，包括延長罷工、罷市和罷課。



他們正就集會申請不反對通知書，下月2日下午將分別在尖沙咀梳士巴利花園、金鐘添馬公園集會，下月3日只在中環遮打花園舉行集會。在記者會進行期間，曾有一名手持「抗議大台騎劫運動」標語的男子高叫口號，並逗留數分鐘後離開。



醫療界代表、本身是護士的劉凱文批評，警方在反修例風波中濫用暴力，而且出現有急救人員受襲、阻礙救護人員急救和協助傷者等情況，斥做法是嚴重違反《國際人道法》。他指催淚彈危害市民健康，警方卻多次在多區施放催淚彈。他亦提到，白色恐怖亦在醫院內蔓延，令市民不敢求醫的同時，病人私隱亦不受保障，甚至有人擾亂醫院秩序，嚴重破壞醫患關係，將病人推向對立面。



社福界代表、註冊社工Winston表示，社工是必然站在公義的一方，又指前線社工在提供被捕和人道支援時遭警方恐嚇，至今已有逾11位前線社工遭警方濫捕。現時有不少市民因反修例一事出現情緒問題，甚至有部分人有自毀傾向，認為解鈴還須繫鈴人，如港府仍漠視民意，社福界會響應罷工行動。