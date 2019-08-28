政Whats噏：批評唔返工無貢獻　葉劉狠炒容海恩老公

離離合合喺政治上經常發生，好似新民黨主席兼匯賢智庫主席葉劉淑儀同匯賢智庫政策顧問袁彌昌，原本二人關係密切到葉劉曾多次盛讚袁，袁亦娶咗新民黨立法會議員容海恩(Eunice)，但原來葉劉本月初已經解僱咗袁，不過袁就話係雙方終止合作關係。睇嚟無論點，兩人都係會分開嘞！



袁曾被視為泛民一份子，但其後出任新民黨政策總裁，之後仲同Eunice傳出戀情，都獲葉劉大讚「高度合襯」，其後袁同Eunice結婚時，二人喺婚宴上仲向葉劉斟茶添，可見葉劉同袁關係匪淺。袁喺婚後就向新民黨請辭，指因為好多工作都同立法會千絲萬縷，要避免被人批評佢公私不分咁話。



近日傳出袁彌昌離任匯賢智庫政策顧問，有指係葉劉炒佢，批評佢成日唔返工、無貢獻，搵唔到大學合作做國民身份認同嘅研究，仲叫佢「離開就離開，唔好成日唱衰人」咁話。



袁彌昌回覆時指，月初同葉劉坐低傾過，覺得既然依家停晒啲研究，自己都唔想賴死喺度，不如終止合作，以一個月通知，下個月就正式離職，其下屬亦會離職，形容傾談過程和平。佢透露，智庫近來做唔到研究，係因為有關青少年國民身份認同嘅研究，本來想向創新辦申請經費，但批唔到，至於另一個同中山大學合作嘅研究，就因為近日修例事件，對方唔想同香港合作。佢又指，自己寫文章只係對近日事件評論意見，一向都係對事不對人，完全無意唱衰人。



葉劉就話係自己解僱袁彌昌，畀咗一個月通知期，唔想多講此事，因為唔想太傷害對方，只係想講有兩個年輕人將會離開智庫，係因為佢哋都要去外國，與修例事件無關，年輕人做吓走吓都好正常，會繼續請人，受修例事件影響，智庫研究工作停頓，過咗呢件事後，會重新做研究。



夾喺兩人中間嘅Eunice就話，難以評論兩人嘅事，最緊要係工作開心，之前幫到手，天下無不散之筵席，或者遲啲有機會合作呢。一個係黨主席，一個係老公，二人之間出現風波，會唔會搞到Eunice退黨架？Eunice就話唔會，都係小風波啫，會睇住黨嘅發展，積極幫手咁話。