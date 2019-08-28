修例風波：巴士車廂加裝「天眼」　市民憂被監控

反修訂《逃犯條例》示威發生兩個多月來，不少參與者害怕被起底，面對「鏡頭」都變得杯弓蛇影。繼政府智慧燈柱被懷疑有人面識別功能而遭破壞後，巴士車廂內新增的閉路電視鏡頭亦被人懷疑用作監控。東網正向九巴、龍運、新巴及城巴查詢。



網上流傳圖片，顯示九巴及城巴的巴士上層車廂於車頭、樓梯上方及上層車廂中間位置，都安裝了閉路電視鏡頭，惹來部分網民留言質疑該些鏡頭有錄音功能，用作監控乘客。



東網記者今(28日)乘搭九巴960號路線時，亦發現上層車廂有原本安裝在車頭閉路電視鏡頭之餘，上層車廂中間天花板亦安裝閉路電視鏡頭，連同下層車廂安裝在電子報站顯示屏下方的鏡頭，及在落車門上方的鏡頭，該輛巴士最少安裝了4個閉路電視鏡頭。



九巴職員權益工會理事長李國華表示，現時新巴士基本配備9個閉路電視鏡頭，下層有6個，分別2個位於左右側鏡、1個位於車頭向外拍攝，1個位於電子報站顯示屏下方向車廂內拍攝，1個位於車長駕駛座上方，餘下1個位於落車門上方；上層車廂有3個，分別車頭有1個拍攝車廂，1個位於樓梯上方，及1個位於車尾拍攝路面狀況。



李國華指，九巴當初增加車廂內閉路電視鏡頭數目時，曾向工會承諾拍攝所得影片只准許獲授權人士才能觀看，警方必須出示法庭搜令才能查看影片。但他指早前網上流傳的一段關於泰國男乘客拒絕下車並與車長理論的片段，亦是由車長駕駛座上方的閉路電視鏡頭拍攝，在未得九巴准許下在網上流傳，反映九巴對閉路電視片段的保安不足。鑑於近期人人關注個人私隱問題，他會盡快約見管理層，要求加強對車長及乘客的個人私隱保障。



據了解，九巴在車廂加強閉路電視鏡頭旨在加強保障乘客安全，以阻止「刺針座椅」個案增加。至於車廂內眾多的鏡頭，只有位於車長駕駛座上方的鏡頭才有錄音功能。