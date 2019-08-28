政Whats噏：泛民要求開會傾當前危機　梁君彥拒批

《逃犯條例》修訂風波持續至今未見出路，24名民主派立法會議員形容係前所未見嘅危機，尋日(27日)仲聯署去信畀立法會主席梁君彥，要求召開特別會議商議解決辦法，不過梁今日(28日)回覆拒絕，話目前社會緊張氣氛未見緩和，如果喺立法會內舉行會議仍須面對嚴峻保安風險，唔通梁驚一旦開會又會畀示威者圍堵冇得走？



民主派提出開會係想討論會否成立具法定效力嘅專責委員會、啟動彈劾特首議案、傳召特首出席作證等，不過其實立法會大樓上個月因涉修例風波而被圍堵同破壞，一旦開會會唔會再次引起網民發起圍堵立法會實屬未知數，加上近期衝突中出現嘅武力持續升級，可見梁話須面對嚴峻保安風險都唔係毫無基礎。



此外，立法會大樓至今仍未完成修復，未知要整到幾時，所以梁都提到立法會行政管理委員會同意應先修復大樓，務求最快喺10月可以開會，換言之目前即使想開會都未必有場地，加上未有議員之間嘅共識，所以梁認為唔適宜亦難以喺短期內開會。至於修例風波點解決，梁就呼籲議員去唔同平台溝通，合力解決當前紛爭咁話！