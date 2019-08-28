郭紹傑涉日本靖國神社外燒道具　控方要求判囚1年

保釣行動成員郭紹傑及社運人士嚴敏華，去年12月在東京靖國神社外抗議，郭焚燒寫有二戰甲級戰犯東條英機名字的道具「神主牌」，兩人其後遭日本警方以涉嫌「侵入建築物」罪名拘捕，一直拘留至今。東京地方裁判所今日(28日)再審訊，檢控官促請法庭重判郭紹傑入獄1年、嚴敏華則入獄10個月，法庭押後10月10日宣判。



已囚禁近9個月的兩人，今午再到東京地方裁判所出席審訊，由檢控官、郭嚴兩人及其辯護律師作結案陳詞。嚴多次重申自己是以記者身分進行採訪，惟檢控官認為，兩人在香港出發之前，由保釣行動委員會支付機票住宿費用，而兩人一直聽從委員會指示，互相分工合作，明顯兩人屬於共謀關係。



檢控官又稱，日本國憲法第21條已列明自由並非會被無限保障，為了公眾利益不會容許無理地損害他人的行為，兩人侵入建築物的行為令神社需安排很多職員善後、處理，造成神社實際損失。檢控官斥兩人行為危險又惡劣，作案動機沒有酌情餘地，審訊時更不斷辯解、無反省，再犯可能性高，促重判兩人以提高阻嚇力，阻止同類行為再發生。



兩人的辯護律師在庭上指，兩人進入靖國神社的地方屬外苑範圍，郭只是因日本無反省戰爭罪行才抗議，有正當理由，促裁判官判兩人無罪。



郭紹傑於2014年違法佔領行動期間，擔當金鐘佔領區糾察長，被形容為壹傳媒黎智英的「私人保鏢」。黎在金鐘佔領區「指揮」期間，曾被數名男子投擲疑似豬雜的污穢物，當時郭紹傑在場「護駕」，表現勇武。



本身是救生員兼為港九拯溺員工會前理事的郭紹傑，其後被揭發是在領取工傷病假下高調參與社會運動，違反公務員政治中立原則，引起大部分工會成員不滿，加上郭紹傑多次在未經工會批准下而聲稱代表工會接受訪問，違反內部指引，被踢出工會。