修例風波：官媒指香港沒有不堅持一國兩制的選項

香港反修訂《逃犯條例》風波一直未平，示威等活動已持續多日，引起外界關注。有官媒周二（27日）發表社評，指香港想回到高度自治的原點，必先經過停頓及回顧，為局勢注入冷靜。並強調香港沒有不堅持「一國兩制」的選項，高度自治在香港是必須保持，亦是政治唯一可行原則。



文中指出，中國內地沒有直接治理香港的政治和法律資源，如取消高度自治，社會運行邏輯都需改寫，存巨大的治理風險，包括失去國際金融中心的地位。所以中國沒有理由取消高度自治，讓內地的政治元素大規模進入香港，使其內地化。



評論表示，中國及香港在政治上對立是一國兩制原則的底線，並體現《基本法》中，包括反映在香港雙普選機制。香港不能選出一個與中央對抗的人做特首，避免帶領社會對抗，這完全在國家政治的情理之中。香港反對派應理解該政治底線，調整他們的政治活動策略，即使得到美國和西方國家的支持，也不可能成功。



文中又強調，香港和內地實行不同的政治制度，港人不信任內地政治，導致激進行為出現。即使國家試圖抑制，香港反對派卻為政治利益而致力擴大該隔閡；加上西方輿論支持，從而讓一國兩制的「隔離牆」變得愈來愈敏感，一發不可收拾。



此外，香港和內地是高度的利益共同體，如果因動盪而走向衰落，最痛心的是內地社會，希望香港廣大市民不為任何蠱惑和挑撥所動，對國家堅持高度自治、港人治港保持堅定信心。