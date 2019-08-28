修例風波：婦團集會大會稱3萬人參與　被警扯甩褲少女現身

【22:10】大會宣布有超過3萬人參加集會。



【21:07】大會指，皇后像廣場已坐滿集會人士。



【20:48】大會指，遮打道及匯豐總行外的德輔道中來回電車路已擠滿集會人士。



【20:37】在天水圍警署被警員扯甩內褲的少女現身集會。



【20:24】昃臣道擠滿集會人士。



修訂《逃犯條例》示威浪潮至今近900人被捕，有女示威者指控被捕後，遭警員要求脫光衣服赤裸搜身，亦曾有女示威者在天水圍警署外被捕時遭扯甩內褲。平等機會婦女聯席今晚(28日)在中環遮打花園舉行「#metoo集會」，譴責警方性暴力。集會8時開始，但晚上7時半已有逾千人聚集，已逼爆遮打花園。有集會人士在高處展示美國國旗及英國國旗。



大會安排人員用唇膏在集會人士手臂上寫上「#metoo」等字句，又派發標語及紫色玻璃紙等。大會呼籲集會人士坐昃臣道，若昃臣道再爆滿，會要求警方開放遮打道。



聯席發言人王秀容批評，警方以性暴力威嚇示威者，聯席對警方作出最嚴厲譴責，並要求警方嚴肅跟進事件。



早前在天水圍警署外被捕的少女Chloe(化名)表示，當日有大量男防暴警員將其制服，口中不斷稱其為「八婆」，又撕開其口罩。她曾大叫「記者、女警」，男警就用手肘壓其心口，用索帶綁緊其雙手，其後有防暴警一聲令下後抬起她走一段路，期間她感覺到自己裙擺已撩起，她要求站起來整理，惟男警仍似失聰般將其抬得更高。



她續稱，後來終於看到有女防暴警察，故她盡力把自己摔到地上，終有機會自己步入警署，又指後來看到報道才知事件如此不堪，但未料警方竟稱其身穿裙又要激烈反抗才導致走光，反問：「點解我唔可以着裙？因為我着裙，警方就歸咎於我衣着上？」



另有一名少女在6月12日到立法會外被警員拖行並露出內衣，她今在集會上表示，當日被捕時仍被扯起兩層衣服，露出打底背心，她想整理衣物，警員用粗口喝問「邊個批准你拉番低件衫」，事件令她蒙上陰影，現時要看心理醫生。



大會播出自稱曾被脫光衣服的女被捕人士錄音，她稱在法院的羈留囚室內，被2名女警以法院保安要求嚴格為由，要求脫內衣褲搜身，但進行搜身的「臭格」無遮隔，而女警又要求她蹲下起身3次，不斷叫她「曱甴」。