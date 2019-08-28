毓民特區：林鄭民望創新低　圖搵香港陪葬

反對修訂《逃犯條例》引發連串示威衝突，暴力更不斷升級，風波愈演愈烈，近日最新的民調顯示，特首林鄭民望再創新低，她被問到會否考慮透過《緊急情況規例條例》（《緊急法》）解決近日情況時，未有正面回應，僅指會以所有香港法律止暴制亂。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《毓民特區》，主持人黃毓民狠批引用《緊急法》等同與全香港人「攬炒」，勢必令香港陷入萬劫不復之地。



《緊急法》列明，指在緊急情況或危害公眾安全的情況時，特首會同行政會議可訂立任何他認為合乎公眾利益的規例。黃毓民指出，林鄭其實是以兩種手段試圖解決現時的連串示威暴亂，包括構建對話平台，尋求和解，以及以警隊加強武力來鎮壓，不過，兩種手段都無效果，政府疑想藉《緊急法》收威懾之效。



他指，《緊急法》是殖民地時代殘留的法例，本來備而不用，但林鄭平亂無方，已經黔驢技窮。他解釋，在《緊急法》下，政府可隨時「拉人封艇」，警告如果真的執行此法，不但不能平亂，反而會令市民怨氣加重，經濟情況更加慘淡，有錢人會相繼離開香港、撤資，股市隨時下跌五千點，屆時香港就「壽終正寢」。



根據最新一份民意調查顯示，林鄭的評分由本月初的二十七點九分，跌至二十四點六分。黃認為，以林鄭為首的特區政府，完全得不到港人信任，管治能力亦「等同殘廢」，經過修例一役，政府既不改組，不稱職的官員亦未有下台，更特別點出尤其是律政司司長鄭若驊，她不但大宅僭建，其身不正，對壹傳媒黎智英涉刑事恐嚇東方報業集團男記者一案，亦拖逾兩年不檢控，應告不告，「香港豈能不亂？」黃指出，香港亂作一團，政府就想以《緊急法》來玉石俱焚，港人應思考是否值得與低民望的政府一起「攬炒」。



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