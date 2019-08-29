港式戲棚玄關　驚艷「島與半島」展覽

香港建築師學會主辦建築展覽「島與半島」，將於9月19日至10月2日在美國洛杉磯展出，並於今年稍後時間回港舉行香港回應展。「島與半島」比較本港與洛杉磯兩地城市發展截然不同的都市形態，帶出港式建築的4個核心價值，即魅力、效率、秩序和幻變，衍生出14個本港建築方法，展示如何形成島與半島的地貌，說明香港建築獨特之處。



其中一件展品為「天后誕之戲棚—傳統技藝之魅」模型，建於山崖的戲棚展現出竹結構的美態及其面臨不同地形的可能性，體現出本港獨有的傳統文化技術，且搭建過程十分迅速，反映出本港的高效能。在蒲台島海崖的臨時懸吊建築，難得一見。另一件展品「玄關」，香港是西方進入亞洲的玄關，一個充滿香港特色的玄關，讓參觀者領略香港獨有設計，遊山、逛街、五光十色，這玄關不但是通往亞洲的通道，更能為觀展者帶來一個特別經歷。



有興趣人士不用遠赴洛杉磯，因為名為「Skyline Cello」的互動藝術裝置將於9月15日起在銅鑼灣希慎廣場9樓展出，展期至10月2日，與洛杉磯建築展覽同步結束。「Skyline Cello」是一座互動樂器展品，以香港和洛杉磯的城市天際線作為樂譜，參觀者可以他們的演奏方式隨意彈奏出兩地的城市之音。